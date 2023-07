Estasi e paura a Villasimius. Perché quando uno squalo si è avvicinato alla riva, i bagnanti sono subito usciti dall'acqua. «Andate via», ha intimato il bagnino. Ma non c'era bisogno, in molti già si erano lanciati verso gli ombrelloni per prendere i cellulari e riprendere la scena. «Sarà stato lungo almeno 1.80-2 metri». E quello è sicuramente un fattore che spaventa. «Molti bambini erano curiosi, altri terrorizzati». Non capita spesso di incontrare un animale del genere mentre si è in spiaggia. Un'occasione rara, che può suscitare reazioni diverse.

Dove è stato avvistato

La scena è stata ripresa esattamente a Costa Rei, nel comune di Muravera. Siamo nella costa sud-orientale della Sardegna. Di turisti, stranieri e non, ce ne sono tanti in questo periodo. La biologa marina Lisa Stanzani spiega che molto probabilmente si tratta di una verdesca, specie molto comune in Italia. Perché si è spinto vicino alla riva? «Le ragioni sono due - prosegue la biologa marina -, la prima sicuramente è quella che con i social si diffonde velocemente la notizia. Poi, in estate, è più facile che ci sia tanta gente in spiaggia e che quindi vengano visti piuttosto che in altri periodi, in cui magari resterebbero inosservati. C'è inoltre un’altra ragione: ovvero la quantità di cibo, che sotto costa è maggiore».