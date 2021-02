Spostamenti e zone, le Regioni: «Meglio tenere ancora chiusi i confini» La situazione

Spostamenti e zone: tra auspici e prese d'atto della realtà le Regioni sono in attesa del nuovo decreto che sostituisca quello in scadenza il 15 febbraio: potrebbe essere il primo atto governo guidato da Mario Draghi. Un decreto che «per buonsenso» andrebbe prorogato, ha detto il ministero della Salute.

Nel frattempo «l'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla. Nelle prossime ore comunicherò tale orientamento al ministro Francesco Boccia che aveva chiesto il nostro parere nel corso dell'ultima Conferenza Stato-Regioni, oltre che al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi». Lo ha dichiarato il Presidente Stefano Bonaccini, a margine della Conferenza delle Regioni. Una presa di posizione che non dev'essere troppo gradita dal governatore Zaia del veneto che propone spostamenti fra regioni gialle.

La situazione

Sono in zona gialla la Provincia autonoma di Trento e 16 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia (da oggi) Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

In zona arancione: Provincia Autonoma di Bolzano (tutt'ora in lockdown), Sicilia, Umbria.

Nessuna regione in zona rossa e zona bianca.

Microzone rosse in Umbria, Toscana, Abruzzo e Sicilia.

Le regioni



Veneto

«Abbiamo un indice Rt allo 0,72, e una buona incidenza dei positivi, pari a 98 su 100 mila abitanti in una settimana. Quindi non ci sono preoccupazioni: la zona gialla in Veneto dovrebbe essere confermata senza problemi». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. E Zaia ha anche spiegato che «per me tra zone gialle gli spostamenti dovrebbero essere consentiti tra le Regioni».

Sicilia

«Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti: diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale. Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l'introduzione della zona gialla, mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino». Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palermo. Musumeci ha aggiunto: «Chiederemo la deroga per le 22 solo per questo weekend, poi seguiremo i criteri dello Stato che regolano la zona gialla, sperando, ovviamente, in decisioni che aiutino i tanti operatori economici in grandi difficoltà». Il governo Musumeci formalizzerà la richiesta a Roma domani, dopo avere acquisito i dati ufficiali su contagi e indice Rt.

Puglia

Da oggi la Puglia torna in zona gialla, dopo il ricalcolo dei posti letto di terapia intensiva, ma l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, invita i pugliesi alla «prudenza». «Sono convinto che la classificazione in zona gialla è una classificazione da prendere con estrema prudenza. Capisco la stanchezza dei cittadini e di alcuni operatori economici che non ce la fanno più, però zona gialla non significa liberi tutti, zona gialla significa che possiamo permetterci qualche cosina in più rispetto alla zona arancione ma che comunque il rischio è ancora comunque elevato». Lo confermano anche i dati giornalieri: oggi su 10.517 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.063 casi positivi e 25 decessi. Il tasso di positività è pari al 10,1%, in crescita rispetto al 7,3 di ieri. I nuovi contagiati sono così distribuiti: 350 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 128 nella provincia Bat, 61 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 307 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota. Per quanto riguarda i 25 decessi: 14 sono registrati in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.398.270 test. I casi attualmente positivi sono 47.106. Si registra anche il terzo decesso in Puglia tra i docenti scolastici: una insegnante 44enne di Santeramo in Colle, nel Barese, è morta per Covid, a dare la notizia su Facebook il sindaco Fabrizio Baldassarre. «Oggi è giorno di lutto per la nostra comunità scolastica cittadina - scrive - ho appena appreso una notizia molto triste dalla dirigente scolastica del primo circolo didattico Hero Paradiso: Maria Lobefaro, 44 anni appena compiuti, docente di sostegno nella primaria della Hero Paradiso, non ha superato la sua battaglia contro il Covid 19 ed è volata in cielo dopo diversi giorni in rianimazione all'ospedale Perinei». Sul fronte delle vaccinazioni, da domani parte ufficialmente la «fase 2» con l'apertura delle agende di prenotazione per gli over 80; ad oggi sono 145.629, ultimo dato aggiornato questa mattina dal ministero della Salute, i vaccini anti Covid somministrati: 83.948 sono le donne vaccinate, 61.681 gli uomini.

