Elezioni europee, tutti i dati del Veneto e del Friuli Venezia Giulia: Fdi rafforza il primato, Pd secondo partito, scende la Lega e crolla il M5S

Fratelli d'Italia conferma, e anzi rafforza il suo primato in Veneto, nella Lega non c'è l'«effetto Vannacci» e il Carroccio scende ancora nelle percentuali, ma lascia comunque indietro Forza Italia. Il Pd resta secondo partito in regione, confermando la percentuale dei precedenti europei, ma in aumento rispetto a due anni fa. Bene Alleanza Verdi Sinistra e crollo ulteriore del Movimento 5 stelle. Azione supera Stati Uniti d'Europa, ma la somma delle liste «centriste» perde 4 punti percentuali rispetto a due anni fa.