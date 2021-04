Scuola, dal 7 aprile si torna a scuola: ecco le regole in zona rossa

L'Italia riparte dalla scuola. Finite le vacanze di Pasqua si torna a scuola anche nelle 9 Regioni in cui pare confermata la zona rossa. Ecco le regole del decreto approvato del Consiglio dei Ministri che permetterà così il rientro sui banchi anche per gli alunni che vivono nelle zone più a rischio, dalla scuola dell'infanzia alla prima media. Resta inoltre garantita l'attività scolastica in presenza per tutti gli alunni con dsabilità e Bes, bisogni educativi speciali. Per tutti gli altri Dad al 100%. Così è deciso. Sono chiare e certe le regole decise dal governo Draghi per le scuole in tutta Italia.

Tra poco #QuestionTime con il Ministro Patrizio Bianchi, alla Camera dei deputati, sulle iniziative per la riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche. Seguite la diretta su ▶️ https://t.co/QwFKpXRvHt pic.twitter.com/QKj2UXq3xW — Ministero dell’Istruzione (@MIsocialTW) March 24, 2021

Nessuna deroga per le Regioni

Nella disposizione si legge «nel primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome». Nessuna possibilità quindi per le Regioni di optare autonomamente per la didattica a distanza. La scuola è la prima attività a ripartire, come era stato anticipato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa dello scorso venerdì: «C'è stata una diminuzione del tasso di crescita dei contagi, anche se il resto della situazione rimane preoccupante. Aprire ulteriormente aumenta i contagi. Aprire fino alla prima media non è di per sé fonte di contagio, più si alza l'età più aumentano i casi», aveva spiegato.