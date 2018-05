Scuola, lo sciopero dei prof precari allunga il ponte: stop del ministero Niente lezioni domani e giovedì

di Lorena Loiacono

Due giorni di sciopero, indetti dall’Anief per domani e giovedì, che culmineranno con la manifestazione nazionale a Roma, sotto le finestre del Ministero dell’Istruzione, mentre prosegue ad oltranza lo sciopero della fame per circa mille docenti in tutta Italia: sta esplodendo la protesta delle maestre diplomate, escluse dalle graduatorie ad esaurimento con la sentenza del Consiglio di Stato, perché il titolo magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, non è abilitante per le liste ad...