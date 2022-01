David Sassoli ricoverato: «Complicanza per disfunzione sistema immunitario»: cancellati tutti gli impegni del presidente del Parlamento Ue

David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, «dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia». La notizia è stata comunicata dal suo portavoce Roberto Cuillo.

Sassoli ricoverato in un ospedale in Italia

Il ricovero del presidente del Parlamento europeo, «si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario». Per questo, ogni attività ufficiale del Presidente dell'europarlamento è al momento cancellata.

The @EP_President David Sassoli has been in hospital in Italy since 26 December because of a serious complication due to a disfunction of the immune system. As a result all official activities have been cancelled. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 10, 2022

Sassoli è iscritto al Partito Democratico, ha 65 anni, è un giornalista (noto anchorman del Tg1) ed è diventato presidente del Parlamento europeo nel 2019. Il suo mandato scade a gennaio.

Il precedente ricovero

Il 15 settembre il presidente del Parlamento europeo era stato portato all'Hôpital Civil di Strasburgo e, dopo le necessarie visite mediche, gli era stata diagnosticata una polmonite. Una settimana dopo era stato lo stesso Sassoli ad annunciare il rientro in Italia: «Grazie per tutti i vostri calorosi auguri - aveva scritto su twitter il 22 settembre - Mi sento meglio e ieri i medici dell'ospedale civile di Strasburgo mi hanno permesso di tornare in Italia per continuare le cure per la polmonite. Ringrazio l'equipe medica che si è presa cura di me con attenzione e professionalità».

Gli auguri per una «pronta guarigione»

«Al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che si trova in ospedale dal 26 dicembre per un aggravamento del suo stato di salute, rivolgiamo un pensiero affettuoso e facciamo gli auguri di pronta guarigione. Lo aspettiamo al Parlamento europeo per continuare a lottare insieme per un'Europa più giusta, più equa e più solidale». Lo comunica la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo.