Turista aggredito e picchiato a Santa Maria Maggiore: ladri gli rubano il telefono e fuggono

Una notte tutta da dimenticare quella di domenica per un turista francese di 25 anni che stava rientrando in un hotel di via Merulana, poco distante piazza di Santa Maria Maggiore. Erano circa le due quando è stato aggredito da due individui che l’hanno malmenato per poi rapinarlo del cellulare. La vittima, con gli abiti strappati e qualche escoriazione, ha chiesto aiuto ad alcuni soldati armati che formano un presidio fisso su via Merulana. Sono state avvertite le forze dell’ordine ed è stata chiamata anche un’ambulanza. Il turista ha rifiutato il ricovero e si è fatto medicare sul posto alcune contusioni dovute all’aggressione. I due banditi sarebbero orientali, dalla carnagione scura. Le pattuglie hanno battuto la zona a caccia dei ladri che però sono riusciti a dileguarsi.