Città del Vaticano – Pensare che il crocifisso miracoloso che ha fermato la grande peste a Roma nel XVI secolo era scampato persino da un incendio nel 1519 uscendone illeso. Ieri però ha riportato diversi danni dopo la storica preghiera del Papa in piazza san Pietro, culminata con la benedizione urbi et orbi e l'indulgenza plenaria per tutti i malati del coronavirus.LEGGI ANCHE Apparizioni della Madonna e segni celesti sui cieli del Vaticano: il fenomeno dei video misteriosi sui socialA intaccare...

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA