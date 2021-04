Palestre contro le chiusure: «Il 20% ha riaperto violando le norme anti-Covid»

Dopo i ristoratori anche le palestre scelgono la disobbedienza. Molti titolari di strutture sportive, infatti, hanno deciso di riaprire in barba ai decreti anti-Covid. Secondo l'Associazione Nazionale Palestre e Lavoratori Sportivi (Anpals) sarebbero già il 20%. Un fenomeno che ha preso piede dopo la manifestazione di due giorni fa davanti a Montecitorio, a Roma, quando i rappresentanti dei settori più colpiti dalle chiusure hanno protestato contro il governo.

Un settore in ginocchio

Secondo le stime di Anpals il 30% delle palestre non riaprirà più dopo un anno di chiusura causa pandemia. «È più facile contagiarsi all'aperto andando in un parco, prendendo un autobus pubblico, andando in una farmacia piuttosto che andando in una palestra», dice all'Ansa il presidente Anpals Giampiero Guglielmi, che a nome dell'associazione contesta le restrizioni sanitarie. Le palestre possono riaprire sono in zona bianca, ovvero in quelle regioni con una incidenza del virus inferiore ai 50 casi ogni 100 mila abitanti in una settimana. Nessuna delle 20 regioni italiane, però, potrà sperare di guadagnarsi la fascia di rischio inferiore: il decreto del governo, infatti, prevede solo zone rosse e arancioni in tutta la penisola almeno fino a fine mese.