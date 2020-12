Nuovo dpcm 3 dicembre, testo completo pdf: tutte le misure in vigore da 21 dicembre

Nella giornata di oggi 4 dicembre entrerà in vigore il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte che avrà validità fino al prossimo 15 gennaio 2021. Il testo, atteso da milioni di italiani e annunciato in diretta tv nella giornata di ieri, contiene le regole cui attenersi per le imminenti e discusse festività del Natale 2020.

Il provvedimento segue il decreto il legge di due giorni fa approvato dal Consiglio dei Ministri per allungare la vita del Dpcm, da trenta a cinquanta giorni. Il decreto legge vieta dal 21 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 gli spostamenti tra regioni diverse, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e impedisce l’uscita dal comune di residenza nei giorni di Natale, Santo Stefano, 1 e 6 gennaio.

Censis, per 80% degli italiani giusto non allentare restrizioni a Natale

Il tema del ritorno in classe

Fissato al 7 gennaio l’inizio di un graduale ritorno in classe per gli studenti delle scuole superiori. Si è inoltre deciso di garantire, seguendo le indicazioni del Cts, al 75% della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza. Seguono forti limitazioni per i viaggi fuori dall'Italia, dal tampone 48 ore prima del rientro fino alla quarantena obbligatoria nelle due settimane centrali del periodo natalizio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio le crociere in Italia saranno inoltre sospese. Confermata la regola del distanziamento, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso e il divieto di assembramento, per scongiurare una temuta terza ondata della pandemia.

Nuovo dpcm, il testo completo

