Nelle stesse ore in cui il caso dei migranti sulla Diciotti si avvia a soluzione sul governo giallo-verde arriva la tegola della giustizia. La notizia dell'avviso di garanzia da parte della Procura di Agrigento nei confronti del vicepremier Matteo Salvini irrompe in serata, poco prima dell'arrivo del leader leghista alla festa di partito di Pinzolo. Ed è una notizia che cambia, allargandoli, i margini della vicenda migranti.

Una vicenda che vede ora nero su bianco lo scontro tra una parte dell'esecutivo e la magistratura e che, al momento, registra il gelido silenzio del M5S alla notizia delle indagini nei riguardi del ministro dell'Interno. Per ora anche il Colle assiste - silenziosamente - con preoccupazione ad una escalation di colpi di scena che rasenta la crisi istituzionale. Salvini, dal palco, ribadisce la compattezza dell'esecutivo sulla linea dura, nomina e ringrazia il premier Giuseppe Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio e scandisce come, a prescindere dagli atti della magistratura, la gente è con lui.

«Vogliamo rassicurare coloro che hanno espresso preoccupazione per le loro condizioni: abbiamo prestato loro continua assistenza sanitaria e fornito tutto il vitto necessario», dichiara il premier Giuseppe Conte in una nota. «Ricordo che siamo intervenuti a soccorrere il barcone nonostante questo navigasse in acque Sar maltesi e sia stata Malta a rivendicare per prima il coordinamento delle operazioni di salvataggio il 15 agosto scorso. Abbiamo assicurato l'immediato trasbordo a terra di 13 persone che versavano in condizioni critiche. Successivamente abbiamo assicurato lo sbarco di 17 minorenni non accompagnati. Oggi 11 donne e 6 uomini sono stati fatti sbarcare a seguito di ulteriori visite mediche», conclude.

