Caldo africano, il ritorno: previsioni meteo per il fine settimana, temperature verso i 35 gradi

Una lunga coda dell'estate calda. Il numero di ore di sole si sta riducendo drasticamente ma le temperature nel finesettimana sono previste di nuovo in forte aumento con possibilità che il caldo africano prosegua per buona parte di settembre certo senza arrivare ai picchi di luglio ma comunque spesso attorno ai 35 gradi ben oltre le medie stagionali e con una notevole afa. Qualcosa di più, in altre parole, di un'ottobrata romana anche perché il fenomeno riguarderà tutta l'Italia che attende il 23 settembre per "svoltare" nell'autunno.

Anticiclone su due fronti

E' attesa una circolazione ciclonica molto stretta richiamerà dal nord Africa correnti molto calde che andranno a rinforzare il campo barico nel settore centrale del Mediterraneo.

L'Italia si troverà dunque immersa in questa matrice anticiclonica ibrida, per metà africana (quella più occidentale) e per metà azzorriana (quella più orientale) con un tipo di tempo che sarà sostanzialmente stabile e soleggiato e di stampo pressoché estivo. Questa situazione potrà reiterarsi anche per l'inizio della prossima settimana.

Il ritorno dell'estate

Fino a venerdì le temperature resteranno sotto la media e con possibili precipitazioni soprattutto al Nord. Nel finesettimana, invece, la colonnina di mercurio tornerà a salire, con la nuova ondata di caldo di matrice africana che arriverà almeno fino a martedì.

Perché questi sbalzi di temperatura?

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. Abbiamo registrato il luglio più caldo della storia. Poi c'è la teoria dei colpi di frusta climatici, secondo la quale aumentano gli eventi estremi e si ha un meteo, generalmente, più variabile.

Goccia fredda, rischio alluvioni e temperature autunnali con il fenomeno che rende il meteo instabile e pericoloso

Le previsioni per venerdì 1° settembre

C'è il ritorno, secondo 3Bmeteo in media di tutta l'Italia. Anzi, qualche valore potrà essere già leggermente superiore alla media come in Puglia.

Le previsioni per sabato 2 settembre

Ulteriore rialzo termico, con valori massimi sopra media. Non di molto al Nord, in particolare in Emilia Romagna, sulle regioni centrali tirreniche e parte del Sud, specie la Sardegna e la Puglia, dove potrebbero tornare a far capolino i 32/33°C.

Le previsioni per domenica 3 settembre

​Leggeri ritocchi al rialzo in un contesto che vedrà valori massimi superiori alle medie su gran parte delle regioni.

Le previsioni per lunedì 4 settembre

Si può arrivare fino a 37/38°C in Sardegna, con valori sopra la media. Temperature, quindi, in ulteriore aumento. Caldo e molto sopra media (fino a 7/8°C in più) anche al Centro-Sud e sulle pianure del Nord soprattutto Emilia Romagna.

Le previsioni per martedì 5 settembre

Temperature ancora il salita, con un ulteriore rialzo termico. Caldo? Probabilmente intenso in Sardegna, con massime localmente prossime ai 40°C. Caldo afoso anche sulle regioni centrali tirreniche e al Sud in genere.