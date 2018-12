Mattarella nel messaggio di fine anno: «In questo quadro donato dal centro per autistici c'è il senso dell'impegno e della solidarietà»

Un passaggio importante del messaggio di fine anno del presidente Mattarella è stato dedicato all'esperienza della sua recente visita a Verona. «Vorrei concludere da dove ho iniziato: dal nostro riconoscerci comunità. Ho conosciuto in questi anni tante persone impegnate in attività di grande valore sociale; e molti luoghi straordinari dove il rapporto con gli altri non è avvertito come un limite, ma come quello che dà senso alla vita. Ne cito uno fra i tanti ricordando e salutando i ragazzi e gli adulti del Centro di cura per l'autismo, di Verona, che ho di recente visitato».Lo afferma Sergio Mattarella, nel suo messaggio di fine anno, mostrando un quadro realizzato in questo centro. «Mi hanno regalato quadri e disegni da loro realizzati. Sono tutti molto belli: esprimono creatività e capacità di comunicare e partecipare. Ne ho voluto collocare uno questa sera accanto a me. Li ringrazio nuovamente e - conclude Mattarella - rivolgo a tutti loro l'augurio più affettuoso. A tutti voi auguri di buon anno».