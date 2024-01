Sgarbi, perquisite le case: sequestrato il quadro "La cattura di San Pietro" attribuito a Manetti

Perquisite le case di Vittorio Sgarbi. I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio hanno sottoposto a sequestro probatorio, su attività delegata dalla Procura di Macerata, il quadro attribuito a Rutilio Manetti, Seicento senese, "La Cattura di San Pietro" nella disponibilità sottosegretario alla Cultura, indagato per riciclaggio di beni culturali.

I militari hanno perquisito tre abitazioni del critico d'arte, che respinge ogni accusa e che ha consegnato spontaneamente il dipinto. Il sequestro è un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti sul quadro.

La difesa: «Il quadro è mio»

«Il quadro di Rutilio Manetti è mio e la fiaccola c'è sempre stata mentre quello rubato a Buriasco è una brutta copia», aveva detto Sgarbi alla Stampa. «Stampa e tv che hanno pubblicato inchieste su di me sono diventati il ricettacolo di tutti quelli che hanno qualcosa da dire contro il sottoscritto - aveva aggiunge - Il primo è Sangiuliano. È lui che ha preso la documentazione anonima spedita da un mio ex collaboratore e l'ha inviata all'Antitrust. Io ho fatto un lavoro paziente di ricostruzione di tutte quelle cose che fa anche lui e l'ho mandato all'Antitrust: conferenze, presentazioni, qualcuna pagata». Sul fatto che anche Sangiuliano faccia conferenze pagate, aveva commentato: «Se comprano i suoi libri è come se lo pagassero. Conferenze? Non credo che nessuno lo paghi. Per essere pagati occorre avere un credito. Uno che parla e racconta l'arte non può essere incompatibile col ruolo di sottosegretario alla Cultura. C'è una sola persona competente al ministero e quello sono io».