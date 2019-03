Malpensa, luce anomala sul radar: atterraggi deviati per mezz'ora su Bergamo e Linate

Fra le ipotesi, quella di un drone o di un elicottero, fatto sta che a Malpensa i voli in atterraggio sono stati interrotti per circa mezz'ora. Tutta colpa di una luce apparsa sul radar a sei chilometri a Sud dell'aeroporto che ha fatto partire una serie di controlli. I voli in atterraggio allo scalo milanese sono stati dirottati a Bergamo e a Linate. Poi, scomparsa la luce, la circolazione è ripresa normalmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA