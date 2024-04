Iran, attacco a Israele imminente? Fonti Usa: «Oggi operazione con droni e missili, ma non ci sarà escalation»

L' Iran avrebbe comunicato agli Stati Uniti che risponderà all'attacco di Israele alla sua ambasciata a Damasco ma non in modo frettoloso. I Paesi occidentali e quelli arabi chiedono a Teheran che rinunci a vendicarsi mentre Lufthansa ha deciso di sospendere temporaneamente i voli su Teheran e la Russia ha chiesto ai suoi cittadini di non viaggiare in Medio Oriente.

Seguono a ruota, con le stesse raccomandazioni anche la Francia e la Germania. Il Wall Street Journal scrive potrebbero esserci diversi ostaggi ancora in mano ad Hamas che sono già morti: sarebbero più dei 34 già ufficializzati, su 129. Inoltre, nelle ultime 24 ore c'è stato un raid israeliano mirato nel centro della Striscia di Gaza mentre con un attacco missilistico a Rafah è stato ucciso Nasser Yaqub Jaber Nasser, miliziano di Hamas e uno dei principali finanziatori delle attività terroristiche a Rafah, secondo i militari israeliani. Solo lo scorso dicembre aveva trasferito centinaia di migliaia di dollari ad Hamas perché portasse avanti le sue attività militari a Rafah.

Le notizie di oggi 12 aprile sulla guerra in Medio Oriente.