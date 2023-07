Elon Musk, la villa futurista sulle Dolomiti. Ma garantisce: «Sarà in armonia con il paesaggio circostante»

Elon Musk non si accontenta di Tesla e Twitter, ma vuole dominare anche le Dolomiti. Il miliardario sudafricano naturalizzato statunitense, sarebbe arrivato nella zona di San Cassiano, in Alta Badia, per visitare un’azienda hi-tech, tre anni fa. Da allora, pare stia progettando una villa di lusso che abbia del futuristico in «armonia con il paesaggio circostante», si legge sul sito di Blu Arch. L'azienda che dovrebbe occupare di edificare la dimora dei sogni di Elon Musk è già al lavoro? Scopriamolo insieme.

La villa di Elon Musk sulle Dolomiti

Non è ancora chiaro se si tratti di un sogno o della realtà, ma Elon Musk pare voglia prendersi anche una porzione delle Dolomiti. Lo studio di designer e architetti che opera tra Miami, New York e l'Italia e che si dovrebbe occupare del progetto pare abbia preso in carico il desiderio del miliardario patron di Tesla e Twitter, ma al momento non ci sono "lavori in corso". La maison di oltre 800 metri prevederebbe 15 bagni, una spa, una sala fitness, una sauna e una camera criogenica a meno 100 gradi.