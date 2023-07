Threads, l'app «killer» di Twitter: Zuckerberg sfida Elon Musk. Ed è boom di utenti: 5 milioni in 4 ore

Se sarà in grado davvero di oscurare Twitter lo scopriremo tra qualche mese. Intanto però il primo round della sfida virtuale (in attesa di quella reale, forse al Colosseo?) tra Elon Musk e Mark Zuckerberg va al proprietario di Meta. Negli Usa infatti è stata lanciata l'app Threads, quella che mira a superare il social dei cinguettii, e nelle prime 4 ore ha già collezionato 5 milioni di nuovi utenti. Colpa anche delle recenti modifiche di Twitter che non sono piaciute granché agli utenti, per usare un eufemismo. Threads, che per ora non viene lanciato in Ue, consente agli utenti di postare fino a 500 caratteri e ha molte funzionalità simili a Twitter.

Elon Musk ha risposto: «È infinitamente preferibile essere attaccati da estranei su Twitter, piuttosto che indulgere nella falsa felicità di Instagram che nasconde il dolore».

Alla domanda sul fatto che Threads supererà Twitter, Zuckerberg ha dichiarato: «Ci vorrà del tempo, ma penso che dovrebbe esserci un'app di conversazioni pubbliche con oltre 1 miliardo di persone. Twitter ha avuto l'opportunità di farlo ma non c'è riuscita. Noi speriamo di sì». Threads è ora disponibile per il download in oltre 100 Paesi, incluso il Regno Unito, ma non ancora nell'Ue a causa di problemi normativi.

Come funziona la versione iniziale di Threads

Meta, che possiede Facebook e Instagram, ha definito la nuova app una «versione iniziale», con funzionalità extra pianificate tra cui la possibilità di interagire con persone su altre app di social media come Mastodon. «La nostra visione con Threads è quella di prendere ciò che Instagram fa meglio ed espanderlo al testo», ha affermato l'azienda prima del suo lancio. Nonostante Threads sia un'app autonoma, gli utenti accedono utilizzando un account Instagram. Il loro nome utente Instagram viene trasferito, ma c'è un'opzione per personalizzare il loro profilo specificamente per Threads.

Gli utenti potranno anche scegliere di seguire gli stessi account che seguono su Instagram, afferma Meta. L'app consente agli utenti di essere privati ​​sull'app delle foto, ma pubblici su Threads.

Cosa sono i thread?

Su Threads, i post possono essere condivisi su Instagram e viceversa e possono includere link, foto e video della durata massima di cinque minuti. Mercoledì alcuni dei primi utenti hanno segnalato difficoltà durante il caricamento delle immagini. Gli utenti vedono un feed di post, che Meta chiama "thread", di persone che seguono, oltre a contenuti consigliati. Sono in grado di controllare chi può "menzionarli" e filtrare le risposte ai post che contengono parole specifiche.

È anche possibile smettere di seguire, bloccare, limitare o segnalare altri profili e tutti gli account che gli utenti bloccano su Instagram vengono automaticamente bloccati su Threads. Mentre Meta sottolinea i legami con Instagram, la copertura mediatica si è concentrata sulla sua somiglianza con Twitter, con alcuni investitori che descrivono l'app come un «Twitter killer».

Gli ultimi problemi di Twitter

Sabato, il capo di Twitter Elon Musk ha limitato il numero di tweet che gli utenti potevano vedere sulla sua piattaforma al giorno, citando un estremo «raschiamento dei dati». È stata l'ultima spinta di Musk per convincere gli utenti a iscriversi a Twitter Blue, il servizio di abbonamento della piattaforma. Da quando Musk è subentrato, molti utenti di Twitter hanno espresso pubblicamente la loro insoddisfazione per la piattaforma e la sua gestione, citando comportamenti irregolari e opinioni politiche. Il mese scorso, il signor Musk e il capo di Meta Mark Zuckerberg hanno accettato, forse per scherzo, un combattimento in gabbia che potrebbe tenersi anche al Colosseo. I primi post di Zuckerberg su Threads hanno menzionato il suo interesse per le arti marziali miste. Di certo non un caso, ma un modo per attirare ancora di più l'attenzione sulla nuova app.