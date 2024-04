Giulia De Lellis e la nuova fiamma: è Giano Del Bufano. Gli indizi social e il mancato ritorno con Andrea Damante

Giulia De Lellis ha un nuovo amore, i social non mentono e in questo caso raccontano. Dopo il mancato ritorno di fiamma, purtroppo per i fan, con l'ex Andrea Damante, l'influencer sembrerebbe aver iniziato una nuova storia.

I fan avevano sperato fino all'ultimo nel ritorno dei Damellis dopo che, tornati single più o meno nello stesso periodo, Giulia e Andrea erano stati visti insieme in un locale dove parlavano vicini allo stesso tavolo.

Nonostante i tradimenti e le sceneggiate, infatti, ancora numerosi follower speravano in un loro ritorno, ma purtroppo, il cuore di Giulia De Lellis sembrerebbe essere già impegnato.

La nuova fiamma

Si tratta di Giano del Bufalo, 36 anni, noto antiquario romano che conduce un programma sul Nove (Cash or Trash - Chi offre di più), fratello dell'attrice Diana Del Bufalo. I due avevano provato a tenere nascosto il flirt, dichiarando si fossero vecchi amici, ma nelle ultime ore le evoluzioni social hanno dato un'improvvisa sterzata alla love story.

Gli indizi social

Sia De Lellis che Giano sono molto attivi soprattutto su Instagram dove entrambi condividono con i follower la propria vita, sia lavorativa che privata. Ed è proprio da qui che la relazione è diventata ormai ufficiale. Prima una storia di lui in cui bacia una ragazza che sembra essere proprio l'influencer 28enne, poi una storia di lei in cui si vede il tavolo di un ristorante e un emoji con due bufali e un cuore bianco. Inoltre al ristorante sbuca anche la mano con tatuaggio di lui di fianco al piatto di lei.