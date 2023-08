Detenute suicide a distanza di poche ore, il ministro Nordio in visita al carcere delle Vallette di Torino

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è entrato poco dopo le 11.30 nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dopo che ieri due donne sono morte, una suicidandosi e l'altra dopo un periodo di rifiuto di alimentarsi.

La tragedia

«A poche ore dalla morte di Susan John, la donna di 42 anni che si è lasciata morire di fame, un'altra detenuta si è tolta la vita nella sezione femminile del carcere di Torino. È una donna italiana che era stata trasferita a fine luglio da Genova, al carcere di Torino. Si chiamava Azzurra Campari. Si è impiccata. È ormai da anni che diciamo che nessuna sezione del carcere può essere adeguata a persone che vivono una condizione di sofferenza psicologica e psichiatrica, che è vitale lavorare sulle pene alternative per decongestionare le strutture detentive e prendersi cura davvero di tutti i casi delicati, a cominciare dai detenuti più giovani». A dichiararlo in una nota è il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi.

Detenuta rifiuta cibo e acqua e muore nel carcere di Torino: voleva uscire per stare con il figlio

L'allarme

«Mesi fa abbiamo chiesto al Ministro Nordio, con un'interrogazione, di ripristinare l'ampliamento dei colloqui telefonici dei detenuti con i propri cari deciso in fase pandemica, anche per ridurre il rischio suicidario. In tutta risposta il Ministro rimanda alle decisioni delle Direzioni carcerarie. Analogamente, sull'impressionante frequenza dei suicidi, la nota di Nordio rinvia all'impegno del DAP, al lavoro interdisciplinare con le ASL regionali per la prevenzione e, in generale, alle varie articolazioni regionali». «È stato chiesto ai Provveditorati di verificare se nei Distretti di competenza siano stati stipulati i Piani regionali di prevenzione. Ma il Ministero è a conoscenza dei dati su quanti territori ne dispongono? Sono state ripartite fra i Provveditorati le risorse aggiuntive per gli esperti che lavorano alla prevenzione nelle strutture. Quanti le hanno utilizzate e come?», chiede Grimaldi. «Tutto questo non può essere sufficiente. Lo veda finalmente con i suoi occhi e ne parli con la garante comunale dei detenuti Monica Gallo, convochi le Regioni a partire dal Piemonte per le responsabilità sanitarie. È la polizia penitenziaria stessa a mandare continui allarmi sulla carenza di personale e lo stress a cui sono sottoposti gli agenti, che si trovano continuamente a sventare tentativi di suicidio e atti di autolesionismo», prosegue il parlamentare. «E finché non si accetterà di convertire in pene alternative tante detenzioni insensate, come quelle per reati minori o quelle che riguardano persone con patologie psichiatriche, non si agirà mai sul sovraffollamento delle carceri e sul disagio di detenuti e operatori», conclude.