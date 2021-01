Rimanere chiusi in casa per ridurre i contagi da Covid può essere davvero duro. Ma cosa si può fare per evitare di deprimersi tra le quattro mura? Ecco le dieci regole da seguire, suggerite da Angela Maria Quaquero, del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi.

1. Banditi pigiami e tute. “Bisogna vestirsi e curarsi, sono gesti che abbiamo conquistato in una vita”, spiega la psicologa.

2. Affettività e socialità. L’obiettivo è evitare la profonda solitudine “che sta colpendo in primis le persone più fragili”, dice Quaquero. “Bisogna attivare animatori, psicologi, educatori, che mettano insieme gruppi informali che promuovano attività”, aggiunge. Ma non solo: le videochiamate possono venire in aiuto per restare in contatto con familiari e amici.

3. Radio e tv. Tra i vari programmi il principio da seguire è di scegliere “ciò che fa stare meglio”. Dunque, spazio a documentari, serie tv, film, fiction, ma anche alle trasmissioni radiofoniche.

4. L’informazione. “Non bisogna fare un'indigestione sulle informazioni del Covid”, precisa Quaquero.

5. La casa. “Bisogna immaginarla e renderla “come la voglio io”. “Prendersi cura del proprio spazio è importante”, sottolinea la psicologa, precisando come possa essere questa l'occasione per riorganizzare gli spazi.

6. La creatività. “Si può scrivere un diario o registrarlo. Ma possiamo anche filmarlo e condividerlo. C’è molta creatività in giro e si possono usare tutte le forme creative possibili e immaginabili”, commenta.

7. L’album dei ricordi. "E perché non tirar fuori le vecchie foto?", sottolinea la psicologa. "Se provocano belle emozioni, si può fare", aggiunge.

8. Il lavoro a casa. La regola è sempre una: il lockdown ha confuso i tempi del riposo in casa e del lavoro a causa del lavoro agile. Dunque, bisogna ritornare a dare tempi e scandire i momenti dell'attività professionale in modo preciso.

9. La cucina. Preparare cose insieme, in famiglia, può essere un modo per vivere in modo diverso il periodo in casa. “Usare la manualità è importante - dice - Se fare il pane vuol dire farlo con un figlio può essere una buona occasione per stare insieme"

"Se teniamo l’affettività (anche quella conflittuale) e il rapporto umano, se non ci arrendiamo e manteniamo in piedi i rapporti ce la faremo", commenta la psicologa.

