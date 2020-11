Covid, Conte: «A Natale non ripeteremo Ferragosto, niente vacanze sulla neve. Cerchiamo di riaprire le scuole»

Covid, Giuseppe Conte ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 continua a rimarcare la linea dura del governo: «A Natale non ripeteremo Ferragosto, niente vacanze sulla neve». Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo».

Covid e Natale, Boccia: «Molti italiani non ci saranno più. No a spostamenti come in estate. Sci? Per ora non ci sono condizioni»

Covid, Gualtieri: «Rinvio tasse per tutte le imprese con perdite»

Conte: «C ercheremo di riapre le scuole prima di Natale »

«Cercheremo di aprire le scuole prima di Natale, stiamo lavorando per questo», afferma il premier Conte a Otto e mezzo su La7.

« Vaccino, non c'è obbligo ma raccomadazione »

«Non c'è un orientamento per l'obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L'obbligo è scelta forte. Io lo farò senz'altro perché quando sarà ammesso sarà sicuro e testato. Sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio». Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Sul Recovery Fund Consiglio di dicembre decisivo

«Il Consiglio europeo di dicembre sarà decisivo per trovare l'accordo sul Recovery fund. C'è un problema, un veto politico di Polonia e Ungheria. L'ostacolo è questo. Ma c'è grande senso di responsabilità e confido che i paesi che hanno posto il veto sullo stato di diritto rivedano la posizione. È giusto che lo facciano perché altrimenti danneggeranno le loro stesse economie», dice Conte a Otto e mezzo su La7.

Conte: «Da Forza Italia approccio responsabile e costruttivo»

«C'è un dialogo da tempo con Forza Italia in Parlamento. Auspico una collaborazione con Forza Italia come l'ho auspicato con tutte le forze opposizione.Infatti, ci siamo seduti al tavolo con l'opposizione, sono anche venuti a palazzo Chigi. E l'ultima volta hanno detto che il confronto lo vogliono in parlamento. Io ero, sono e sarò disponibile. Devo riconoscere che Forza Italia si è predisposta per un dialogo costruttivo. E ha anche spiegato che non vuole allargare la base del governo ma restare all'opposizione. (...) Forza Italia ha assunto un approccio dialogante e costruttivo. Ô emerso il loro senso di responsabilità», dice il premier Conte a Otto e mezzo su La7.

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 novembre 2020: 22.930 nuovi casi e 630 morti. Calano attualmente positivi e terapie intensive Sono 22.930 i nuovi contagi da Covid in Italia secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. I morti sono 630. A 11 mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia supera quindi la soglia delle 50mila vittime per Covid. Secondo i dati del ministero della Salute il numero dei morti è arrivato a 50.453, con un incremento rispetto a ieri di 630.





