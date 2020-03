Coronavirus, positivo al test va a fare la spesa al supermercato: denunciato per concorso colposo in epidemia

Era stato trovato positivo al Coronavirus e, asintomatico, doveva restare chiuso in casa in autoisolamento. Invece ha pensato bene di andare a fare la spesa al supermercato come un giorno qualunque. L'uomo sarebbe un inserviente dell'ospedale di Sciacca, in provincia di Agrigento, e ora risulta indagato dalla locale Procura. Nei suoi confronti è stata aperta una inchiesta per concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte per far fronte all'emergenza Coronavirus. L'inchiesta è nata dopo una denuncia e la magistratura ha avvisato del caso l'autorità sanitaria. Il reato di epidemia colposa è punito fino a 12 anni. Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA