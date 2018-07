Paolo Borsellino, la lettera della nipotina Fiammetta: «Caro nonno, mi dispiace per quel 19 luglio. Ti coccolerei»

LEGGI ANCHE

, la morte 26 anni fa insieme agli uomini della scorta. Oggi, al termine della messa in memoria del giudice unadellaFiammetta ha commosso i presenti: «Caro nonno mi dispiace per il 19 luglio 1992. Certo se tu fossi vivo avresti capito quanto ti coccolerei. Ti voglio bene. La tua nipotina».È questo il messaggio letto da Don Cosimo Scordato, contenuto in un bigliettino scritto dalla piccola nipote del magistrato ucciso 26 anni fa e figlia di Manfredi Borsellino, il secondogenito del magistrato ucciso da Cosa Nostra. Il messaggio era accompagnato da un disegno che raffigurava un grande cuore. Anche Manfredi Borsellino è arrivato nella chiesa di San Francesco Saverio a Palermo, dove è stata celebrata una messa in ricordo del padre.