Bologna, inferno per colpo di sonno. Chi è l'agente eroe che ha salvato decine di automobilisti dal fuoco /La chiamata alla Centrale - Ascolta La deflagrazione - Il cratere

a è ancora troppo presto per dirlo con certezza» secondo il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, che ai microfoni del Giornale Radio Rai, ricostruisce le possibili cause dell'incidente di Borgo Panigale.LEGGI ANCHE Bologna, chi è Rioccardo Muci, l'agente eroe che ha salvato decine di persone dall'inferno di fuoco Un «dato importante - spiega - è la registrazione delle immagini dell'incidente, dove si vede il tamponamento dell'autocisterna, l'incendio e poi la successiva esplosione». Amato esclude, al momento, la responsabilità di altri: «Mi pare che ci sia un evidente nesso di casualità immediato - ha detto - per cui l'implosione del ponte non è correlata ad un possibile difetto di costruzione, con un mal governo da parte del responsabile, è conseguenza immediata di un evento di devastanti proporzioni quale è quello che si è realizzato».