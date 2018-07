Bambina cade nella grotta della poesia, paura in Salento: operazioni di salvataggio difficili

di Maria DE GIOVANNI

Sono in corso in questo momento presso la Grotta della poesia, nell'area archeologica di Roca Vecchia, le operazioni di salvataggio di bambina che è precipitata nella cavità. La piccola nella caduta non avrebbe riportato gravi ferite ma si trova in una posizione che rende difficili i soccorsi. Sul posto in questo momento per trarre in salvo la piccola il personale del 118, della Guardia costiera e i volontari dell'associazione Società nazionale di salvamento. La piccola si era tuffata per fare un bagno ma poi è rimasta incastrata tra le rocce.A breve gli aggiornamenti