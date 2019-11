Autostrade, nuove concessioni: più manutenzione e taglio delle tariffe

di Marco Conti Umberto Mancini

Il governo accelera sulla revisione delle concessioni autostradali. O almeno ci prova. Lo fa sull’onda emotiva dei recenti dissesti che hanno messo in luce la scarsa manutenzione di strade, ponti e viadotti. Ma più in generale, perché il discorso va ovviamente allargato, spinto dalla necessità di riavviare il piano annunciato e mai realizzato del rilancio delle infrastrutture, partendo proprio dalla messa in sicurezza del territorio. A Palazzo Chigi vogliono dare un’accelerata molto forte visto che, tra...