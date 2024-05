SANTA GIUSTINA (BELLUNO) - L'assemblea annuale dei soci Unifarco ha approvato il bilancio 2023 con ricavi consolidati a 165,5 milioni (+12,6% rispetto all'anno precedente) e con un utile di 7,7 milioni euro, ossia il +1,9% rispetto all'anno precedente. Ciò che balza subito all'occhio è la cifra che l'azienda con sede a Santa Giustina ha speso per gli investimenti: 19,5 milioni di euro, utilizzati in particolar modo per la realizzazione di un nuovo magazzino automatizzato e per l'acquisto di un'area per un futuro sviluppo logistico. Investimenti che confermano come questa realtà imprenditoriale sia radicata nel territorio e voglia continuare ad operare in provincia.

L'ASSEMBLEA

L'annuale assemblea dei soci Unifarco azienda leader in Italia nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione alle farmacie di prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici, dispositivi medici, make-up e alimenti funzionali svolta sabato nell'Auditorium Fondazione Cassamarca di Treviso, ha approvato il bilancio 2023 con un fatturato di Gruppo di 165,5 milioni, Ebitda a 22 milioni (+20,0% rispetto al 2023) e un utile netto consolidato di 7,7 milioni, evidenziando performance a doppia cifra in tutti i core markets europei, in particolare Spagna (+33,1%), Germania (+24,2%), Francia e Belgio (+30,9%) e Austria (+12,3%). Unifarco chiude l'anno con ricavi a circa 132,9 milioni, con un incremento di oltre 13,7 milioni rispetto all'anno precedente. Unifarco si posiziona al secondo posto per la vendita cumulata di cosmesi, make-up e integratori in farmacia in Italia con una crescita a valore pari al 6,1%, superiore di un punto percentuale rispetto alla media di mercato.



GLI INVESTIMENTI

Nel corso dell'anno la società ha mantenuto tutte le iniziative di efficientamento già avviate negli anni precedenti e portato avanti la realizzazione di investimenti per circa 19,5 milioni, previsti dal piano strategico. Tra questi l'entrata in funzione del nuovo magazzino automatizzato "Autostore", volto a gestire volumi di ordini sempre più elevati e aumentare la produttività grazie alle tecnologie più recenti, l'avvio della produzione di integratori nella sede produttiva di Villorba (Treviso), e il completamento dell'acquisto di un'area in località Gravazze a Santa Giustina, destinata al futuro sviluppo logistico.



RICERCA E SVILUPPO

In linea con il Dna aziendale la ricerca e sviluppo continua ad essere centrale per garantire alle farmacie prodotti innovativi, efficaci e sicuri come la nuova formula del Retinolo con tecnologia a rilascio graduale e il lavoro di sviluppo di nuovi principi attivi basati sulle tecnologie omiche con effetti positivi sul microbiota e sulla longevità.



LA SOSTENIBILITÀ

È stato inoltre approvato il bilancio di sostenibilità consolidato del 2023 da cui emerge una riduzione dei consumi energetici del 4,6%, circa il 10% in più di rifiuti avviati a riciclaggio, un aumento del 45% di plastica riciclata usata per il packaging dei prodotti e 415mila euro destinati al sostegno di iniziative sociali, culturali, sportive e di valorizzazione del territorio.



LE PREVISIONI

«Nonostante il clima macroeconomico dei primi mesi del 2024 si confermi incerto e ancora influenzato dalle dinamiche di inflazione, dall'andamento dei tassi di interesse e dal rallentamento della crescita economica, il Gruppo sta realizzando performance di fatturato in linea con le previsioni - commenta Massimo Slaviero, Ceo di Unifarco -. Sapremo mettere in campo le risorse e le competenze necessarie per permettere ai farmacisti che ogni giorno ci scelgono, di occuparsi della salute e del benessere delle persone che quotidianamente entrano nelle loro farmacie».