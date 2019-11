Alvin arrivato a Fiumicino, lungo abbraccio con padre e sorelle: è ferito a un piede

Missione compiuta.#Alvin è a casa in Italia. Dopo 5 anni riabbraccia il papà.#Scip da agosto 2019 ha coordinato lavoro di squadra internazionale per rintraccio bambino in Siria

Supporto #PoliziaScientifica con esame di comparazione fisionomica per identificazione certa. pic.twitter.com/DKOCCjmr8H — Polizia di Stato (@poliziadistato) 8 novembre 2019



Vestito con jeans, giubbotto blu ed un cappellino rosso, Alvin nello scalo romano ha trovato ad accoglierlo il padre e le due sorelle. La Polizia di frontiera ha proceduto il più in fretta possibile per il disbrigo delle formalità burocratiche e per le pratico di affidamento del minore al padre.



Vestito con jeans, giubbotto blu ed un cappellino rosso, Alvin nello scalo romano ha trovato ad accoglierlo il padre e le due sorelle. La Polizia di frontiera ha proceduto il più in fretta possibile per il disbrigo delle formalità burocratiche e per le pratico di affidamento del minore al padre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando è stato recuperato Alvin, nel campo profughi in cui si trovava c'erano 70 mila persone, non è stato facile, ma è stato accolto come un principino». A parlare all'aeroporto di Fiumicino è Maria Josè Falcicchia, Dirigente dello Scip, tra le persone che si è recata in Siria a riprendere in Siria il bimbo di 11 anni da poco arrivato in Italia. «All'inizio il piccolo, che non parla più italiano perché lo ha dimenticato, ma solo l'arabo e un pò l'albanese - ha spiegato Falcicchia - era guardingo, ma ha sempre sorriso, sta bene».​