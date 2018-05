L'intesa slitta ancora: Di Maio chiede altri giorni di tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora nessuna fumata bianca. Dopo aver incontrato al Quirinale il presidente Sergio Mattarella, il leader dei 5Stelle Luigi Di Maio non ha fatto il nome del premier (dopo che Matteo Salvini ha bocciato di nuovo l'ipotesi che possa essere il leader pentastellato ad andare a Palazzo Chigi) e ha detto di aver chiesto al capo dello Stato "qualche altro giorno in più di tempo" per poter scrivere il contratto di governo. Ciò significa che 5Stelle e Lega chiedono un altro rinvio. E non si sa fino a quando. Forse fino a venerdì. E questo dopo aver promesso di portare la soluzione al Presidente ieri e averla poi garantita per oggi. Il no, come sempre, è quello del premier.E' da vedere quale sarà la risposta di Mattarella che, ormai da oltre sessanta giorni, attende una soluzione della crisi politica e, la scorsa settimana, aveva già messo in campo il "governo neutrale e di servizio" per superare l'impasse. Ipotesi tornata nel cassetto dopo che Di Maio e Salvini, grazie al passo di lato di Silvio Berlusconi, avevano annunciato l'intenzione di voler dare vita a un governo politico.