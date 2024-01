Salvini: «Europee, non ho detto a Meloni che non mi sarei candidato. Ponte? Cantieri entro l'estate»

«Non ho comunicato a Giorgia Meloni la mia decisione di non candidarmi alle elezioni europee». Nel corso della registrazione dell'episodio di Porta a Porta di stasera, il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha chiarito che la sua scelta di non candidarsi è stata una risposta a una domanda postagli durante un programma televisivo. Salvini non l'aveva detto alla premier «perché non ne abbiamo mai parlato», a «domanda io rispondo.

Draghi candidato alla presidenza del Consiglio Ue per il dopo-Michel, FT: «L'ex premier italiano è in corsa»



Salvini: Ponte sullo Stretto, cantieri entro l'estate

«Il Ponte è una rivoluzione per Sicilia e Calabria, ma secondo i dati di Open Economics tutta Italia se ne avvantaggera e la regione che avra piu vantaggi sara la Lombardia. Io se tutto va bene avro l’orgoglio di inaugurare i cantieri l’estate di quest’anno». Cosi il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Bruno Vespa nella trasmissione Cinque Minuti.