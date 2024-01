Salvini: «Non mi candido alle europee, mi piacerebbe candidare Vannacci. Serve pace fiscale globale»

Salvini non si candida alle elezioni europee.

L'intervento

«È un errore non aver ancora affrontato fino in fondo una pace fiscale. Se non metti sul tavolo un stralcio totale, globale, generale e definitivo, chiudendo tutte le pendenze con l'Agenzia delle entrate, e poi anche chi sbaglia di un euro paga e va in galera, come negli Stati Uniti secondo me è stato un errore, perchè questo è il momento di una pace fiscale ed edilizia», ha detto ancora Salvini. «Il fascismo non torna più, insieme al nazismo è stato sconfitto negli anni '40, siamo in democrazia e ci resteremo», ha chiosato il ministro. «Cercano il fascista dove non c'è», ha aggiunto.