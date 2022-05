Letta: «Salvini ha superato il limite, a rischio azione governo». La replica: «Il Pd vive su Marte?»

Matteo Salvini? «Ha superato il limite, mette a rischio la tenuta del governo», dice il segretario del Pd Enrico Letta. Enrico Letta? «Lui e il Pd vivono su Marte o vivono in Italia?», afferma il leader della Lega. Questo il sunto del botta e risposta a distanza tra i due numero uno dei principali partiti che sostengono il governo Draghi.

Le parole di Letta

«L'opposizione che Salvini e la Lega stanno facendo, per quanto mi riguarda, e lo dico con molta chiarezza e franchezza, ha superato il limite. Salvini che mette a rischio le risorse del Pnrr è incompatibile con il lavoro efficace e positivo dell'azione di Governo», dice il segretario del Pd a Catanzaro rispondendo ad una domanda sulla discussione in merito al Dl concorrenza. «Così non si può andare avanti. Salvini si sta prendendo la responsabilità, con questa sua azione distruttiva, di mettere in crisi e in difficoltà il Governo e l'Italia. E, soprattutto, di mettere a rischio i fondi europei, che sono fondamentali per il nostro Paese e per il Sud», ha poi aggiunto. «Ormai il leader della Lega - ha aggiunto Letta - si comporta come rappresentante dell'opposizione. Anzi, è molto più opposizione lui rispetto ad altri che lo sono davvero».



La replica di Salvini

«La Lega è al governo per tagliare tasse e burocrazia, e questo stiamo facendo; se altri hanno tempo da far perdere con legge elettorale, Ius Soli o Ddl Zan non aiutano l'Italia», si affrettano a far trapelare fonti della Lega dopo le parole di Letta. Parole a cui si agigungono quelle di Salvini: «Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia. Intanto Letta e il PD passano il tempo proponendo Ius Soli, Ddl Zan e cambio della legge elettorale. Vivono su Marte o vivono in Italia?». La partita è aperta.

Letta «non ha argomenti poverino: i suoi argomenti sono il ddl Zan, la legge elettorale e lo Ius soli. Noi parliamo di tasse, di lavoro e infrastrutture. Se c'è qualcuno che rallenta l'operato del governo è lui. Con l'aggravante della guerra ad oltranza», ha poi aggiunto. «Sul catasto abbiamo risolto, sulla riforma Cartabia abbiamo risolto - ha aggiunto Salvini -. Certo, se il Pd porta in Aula il ddl Zan, la legge elettorale proporzionale e lo Ius soli vien fuori il casino».