Salvini e i giudici: non faccio liste di proscrizione ma c'è chi fa politica

al programma Mattino 5 su Canale 5 torna sulle polemiche di ieri dopo gli attacchi ai magistrati di Firenze e Bologna : «Non faccio liste» di proscrizione dei giudici, «prendo atto del fatto che, su migliaia di giudici che fanno onestamente il loro lavoro, qualcuno invece fa politica, scrive libri va a convegni a favore delle porte aperte per l'immigrazione. È normale che un giudice va ad un convegno che è uno spot per l'immigrazione di massa e poi giudica la politica del ministero dell'Interno?».«Se fai il giudice - sostiene Salvini - devi essere imparziale, se vuoi fare politica ti candidi con la sinistra. Se uno pubblicamente va a dire che il decreto sicurezza non va bene, 'aiutiamo gli immigratì e poi esamina richieste d'asilo, io dico: o fai il giudice super partes o fai politica».