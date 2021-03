Morta Ombretta Fumagalli Carulli, prima donna docente di diritto canonico e più volte sottosegretario

Ombretta Fumagalli Carulli, prima donna docente di diritto canonico, più volte sottosegretario, è morta a Milano a 77 anni compiuti da pochi giorni. Era malata da tempo. In parlamento entrò per la prima volta nel 1987, eletta nelle file della Dc come deputato. Divenne sottosegretario alle Poste nel governo Ciampi, aderì nel 1994 al Ccd e fu rieletta alla Camera nelle liste di Forza Italia diventando sottosegretario alla Protezione Civile nel primo governo Berlusconi.

APPROFONDIMENTI PESCARA Addio al poeta Ubaldo Giacomucci, morto in solitudine CALCIO Marco Bogarelli morto di Covid a 64 anni: era il "re" dei...

Addio al poeta Ubaldo Giacomucci, morto in solitudine

Eletta al senato, nel 1997 passò a Rinnovamento Italiano di Lamberto Dini e divenne nel 1999 sottosegretario all'Interno del govern D'Alema e sottosegretario alla Sanità nel governo Amato II. Terminata l'attività parlamentare, nel 2001 tornò all'attività di docente all'Università Cattolica di Milano e nel 2003 fu nominata da Giovanni Paolo II Accademico Pontificio presso la Pontificia accademia delle scienze sociali.

Il cordoglio di Pier Ferdinando Casini

«Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Ombretta Fumagalli Carulli con cui ho condiviso un lungo cammino nella politica democratico-cristiana. Giurista di grande qualità, espressione profonda del cattolicesimo liberale, Ombretta è stata anche esponente di primo piano nei governi, svolgendo i suoi incarichi con intelligenza e senso dello Stato. Alla famiglia vorrei indirizzare i sensi del mio più profondo cordoglio». Lo scrive in una nota Pier Ferdinando Casini.

Ultimo aggiornamento: 17 Marzo, 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA