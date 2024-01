Meloni, vertice con Salvini e Tajani sulle regionali: a palazzo Chigi l'incontro dei leader del centrodestra

Si è tenuto in mattinata, secondo quanto si apprende, un incontro tra i leader del centrodestra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, in mattinata si sono visti a Palazzo Chigi in un vertice concluso a ora di pranzo.

La riunione era stata convocata da giorni.

La situazione regionali

«Noi ci auguriamo sempre che si possa raggiungere un accordo, gli elettori vogliono unità del centrodestra e sono convinto che alla fine il buonsenso prevarrà e Forza Italia farà di tutto affinché il centrodestra sia unito e continuare a governare bene tutte le Regioni del nostro Paese. Voglio essere ottimista e mi auguro che alla fine si possa trovare un accordo come sempre è accaduto», ha detto intanto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine dell'Assemblea generale dei consulenti del lavoro presso l'Auditorium Atonianium. «Forza Italia - ha aggiunto - è sempre stata il partito del buonsenso, Berlusconi è sempre stato il padre del centrodestra, noi rivendichiamo la nostra identità ma gli elettori vogliono che pur essendo forze politiche diverse lavoriamo insieme perché abbiamo un programma comune per il quale abbiamo vinto le elezioni e siamo stati eletti in Parlamento. Questo dobbiamo farlo anche nelle Regioni».