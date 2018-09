di Mario Ajello

Dal nostro inviato - CERNOBBIO



Prima si ritira perché troppa folla per lui. Poi di colpo, a Villa d'Este, al Forum Ambrosetti, Matteo Salvini esce dalla stanza dove si era ritirato e fa una serie di dichiarazioni. E rispetto a ieri, furibondo contro i pm, oggi in questo contesto per moderati e italiani produttivi evita di alzare troppo i toni da leader populista. "Pronto ad andare dai pm palermitani anche a piedi". "Io rispetto tutti i magistrati. Se verrò condannato, ne trarrò le conseguenze". Cose così.



Arrabbiato, certo, ma tutt'altro che in chiave sovversiva, come lo dipingono gli avversari. Si sente "tranquillo", dice, e incalza: "Io non sono un sequestratore di migranti, ma uno che cerca di non farli girare in Italia come clandestini. Mi occupo di difendere la sicurezza degli italiani. E comunque: non mi riferisco a Berlusconi, ma mentre prima i politici venivano perseguiti perché rubavano, stavolta vengono messi sotto accusa perché cercano di fare quello che gli hanno chiesto gli italiani". Poi Salvini s'infila nella stanza dove parlerà al seminario sulla sicurezza e le migrazioni, e tutti fiori in attesa che riesca dalla sala e riuscirà.









Il bagno di folla è talmente affollato che perfino lui, uomo da folla, deve rintanarsi in una sala del Forum Ambrosetti. Centinaia di giornalisti e di imprenditori vogliono solo lui, la superstar per cui era stato preparato un corridoio di persone lungo il quale il leader leghista sarebbe arrivato al lago dotato, location perfetta per le sue dichiarazioni, ma la calca, la corsa a piazzargli il microfono in bocca, la gara quasi a salirgli sulle spalle, lo ha fatto sbottare: "No, no! Così non si può!". E si è ritirato in una sala blindata.



Non si è mai visto Salvini fuggire davanti ai media e alla gente, stavolta però l'eccesso di popolarità e di curiosità da divo che suscita, anche tra chi non lo apprezza affatto, lo ha costretto alla resa. E così, Cernobbio oggi è solo Salvini, con la sua presenza che è anche assenza, con la bolgia che ha provocato, e solo di lui si parla - che cosa starà facendo nella sala? esce di nuovo? mangia qui o va via subito? - e comunicativamente ormai è impossibile per lui avere rivali. Vince anche quando decide di non giocare, per impraticabilità di campo.

