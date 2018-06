Dal portavoce Casalino al videomaker Virzì: ecco lo staff che affiancherà Conte: Salzano in pole come consigliere diplomatico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Conte vola in Canada per il G7 ma al suo ritorno formalizzerà le nomine che si stanno già delineando per lo staff che lo affiancherà a palazzo Chigi. Portavoce del premier, come annunciato da tempo, sarà Rocco Casalino, l'uomo-chiave della comunicazione dei 5Stelle. Della squadra Casalino fanno parte anche Maria Chiara Ricciuti, che sarà capo ufficio stampa, e Nicola Virzì, con il ruolo di videomaker e responsabile delle foto ufficiali.Previsto un incarico formale anche per Pietro Dettori, rappresentante dell'associazione Rousseau, già alla Casaleggio Associati, il mago del web che, dopo aver curato la campagna elettorale di Luigi Di Maio, ha trasformato nelle ultime settimane l'avvocato Conte in un comunicatore attivissimo sui social.Come consigliere diplomatico avanzano le quotazioni di Pasquale Salzano, ambasciatore in Qatar, il cui nome era circolato anche per la Farnesina nei vari toto ministri. Come consigliere per la difesa l'intento sarebbe invece confermare l'ammiraglio Carlo Massagli già nominato da Paolo Gentiloni.