Annalisa Baroni lascia Forza Italia: «Non c'è spazio per i moderati». Poi su Fb: anche io vittima di body shaming

La mozione "vittima body shaming" ha contribuito, ma la caduta del governo Draghi e le elezioni sono stati motori dell'addio di Annalisa Baroni. Hanno, cioè, provocato - e stanno provocando - il terremoto dentro Forza Italia. Dopo i big, i ministri Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, il partito di Silvio Berlusconi continua a perdere pezzi. Come Andrea Cangini, anche la deputata Annalisa Baroni, vicina a Gelmini, se ne va e lascia il partito. Ed è una pedina fondamentale in vista delle elezioni perché Baroni è (era) anche la coordinatrice azzurra di Mantova, vicina ai sindaci di cui aveva rilanciato l'appello rivolto a Draghi perché rimanesse alla guida dell'Italia.

Baroni, deputata e coordinatrice Forza Italia Mantova, lascia il partito

Ecco la dichiarazione della deputata. «La posizione politica assunta dal partito in piena crisi di governo è stata sconcertante. Mai mi sarei aspettata che Fi scippasse a Conte e ai 5s la responsabilità di far cadere l'esecutivo, condannando il Paese all'instabilità e mettendo a rischio importanti provvedimenti a favore di famiglie e ceti produttivi. Non mi riconosco più in questa Fi, che ormai da tempo insegue Salvini e il suo populismo. Ha ragione Mariastella Gelmini quando dice che in Forza Italia non c'è più spazio per i moderati. Da oggi non faccio più parte di Forza Italia e lascio ogni carica all'interno del partito».

Baroni: anche io vittima di body shaming

Su facebook Baroni ha voluto esprimere solidarietà a Renato Brunetta che in tv ha raccontato di quanto abbia sofferto, e soffra ancora, per gli insulti e le prese in giro sulla sua statura. Ma la sua confessione pubblica ha dato il la ad altre dichiarazioni. Anche Baroni ha raccontato di essere stata vittima di body shaming (l'espressione inglese sta per un comportamento che tende a colpevolizzare le persone per il proprio aspetto fisico, se questo riguarda l'essere grassi o in sovrappeso si chiama "fat shaming").

«Caro Renato Brunetta, ti voglio bene . Conosco bene il genere. Quando ero una decisamente grassa e non esattamente affascinate adolescente (studiosa, brava a scuola, figlia unica di genitori severissimi e che nulla concedevano a libertà e passatempi) un compagno di liceo, tale Valerio Bergamaschi , che non ho mai più visto dalla fine della scuola, scrisse un biglietto che lascio’ appositamente sul mio banco perché lo leggessi : “baroni , terribile auditu , orribile visu”. Non l’ho mai più dimenticato.

Allora il bullo, sorretto e aiutato nell’atto di bullismo da quasi tutti i maschi bulli e da qualche femmina idiota della mia classe (con qualche intelligente e rimarchevole eccezione) aveva successo. Lo appoggiavano nella sua feroce inciviltà. Oggi lo manderebbero dal Preside per atti di bullismo e sarebbe messo all’indice. Sono ferite che si rimarginano, dolori che si superano, ma non si dimenticano . Non importa quello che raggiungi nella vita , le mete e i successi, gli amici , la stima di tanti, quel trauma resta immutato nel ricordo e nel sentire più profondo. Per me è diventato motore di un comportamento attento agli esseri umani, a valorizzare ciascuna delle persone che incontro per le qualità umane e intellettuali più che per l’apparenza o l’estetica. Ho cercato insomma di “sublimare” (e non temo di essere smentita , mentre i somari del liceo e le somare, tali sono rimasti) quella inutile cattiveria e farla diventare , nei miei comportamenti, motore di umanità e civiltà».