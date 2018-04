Fico al Colle, dopo le polemiche sulla passeggiata con la scorta questa volta va in macchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le polemiche per la passeggiata di lunedì da Montecitorio al Quirinale circondato da una paio di decine di poliziotti di scorta, il presidente della Camera, Roberto Fico, riprende la macchina.Oggi, per andare al colloquio al Colle con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per riferire del secondo giorno di consultazioni con Pd e M5S, Fico è uscito dal parcheggio della Camera in piazza del Parlamento con una Volkswagen Passat (seguita da altre due automobili identiche).