PORTOGRUARO (VENEZIA) - Gli animatori dell’oratorio Pio x di Portogruaro accompagnati da don Matteo Borghetto in visita al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.«È stato davvero un bel regalo che il presidente ci ha fatto» ha ammesso Don Matteo, vicario del Duomo a Portogruaro. Un incontro che fa parte di una serie di visite che il gruppo, composto da 43 giovani animatori portogruaresi dell’oratorio Pio X assieme a tre accompagnatori e allo stesso Don Matteo, hanno in programma per questa fine dell’anno. «Si tratta di un progetto che da tempo portiamo avanti - spiega don Matteo - nel periodo natalizio infatti da sempre organizziamo il campo invernale con i ragazzi dell’oratorio di Portogruaro. Abbiamo già fatto una prima visita a Bagnoregio, nel viterbese».

A Roma c’era in programma la visita al palazzo del Quirinale e l’incontro con lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Avevamo programmato attraverso la segreteria di Stato tutto l’evento - racconta ancora Don Matteo - così nella mattinata lo stesso presidente Mattarella ci ha fatto un grande regalo accogliendoci». Un incontro in cui non sono mancati gli scambi di auguri e qualche regalo. «Al Presidente abbiamo portato un po’ di Portogruaro: - racconta ancora don Matteo - gli abbiamo infatti regalato la t-shirt degli animatori, firmata da noi tutti, ma anche il calendario dell’oratorio Pio X. Non solo, perché il parroco di Sant’Andrea, monsignor Giuseppe Grillo, ci ha consegnato il libro artistico del Duomo che ha voluto infatti regalare al Capo dello Stato». Lo stesso presidente Mattarella ha voluto ringraziare tutti i ragazzi per il loro operato a favore della collettività e per l’impegno profuso per chi ha necessità di aiuto. «Abbiamo quindi visitato il Quirinale - ribadisce don Matteo - è stato lo stesso presidente Mattarella a introdurci nella visita. Poi ci ha salutato e abbiamo continuato l’incontro con due guide».

Un evento davvero speciale per il gruppo di portogruaresi: tutti residenti in città e che frequentano le scuole superiori ritratti nella foto ricordo assieme a Mattarella. Ma per loro il viaggio non finisce qui. «Abbiamo in programma altre tappe: - conclude don Matteo - proprio a Roma andremo all’associazione “Salvamamme”, che assistono le donne vittime di violenza. Quindi la visita alla basilica di San Paolo fuori le mura, un passaggio anche al Senato che avremo modo di visitare con le guide, quindi palazzo Farnese, e sulla via del ritorno ci fermeremo a Viterbo, conosciuta come la “città dei Papi” proprio per essere stata sede papale nel 1200». Un lungo viaggio per il gruppo di animatori dell’Oratorio Pio X, una struttura della stessa parrocchia del Duomo di Sant’Andrea di Portogruaro, nella quale vengono organizzate diverse attività che stanno raccogliendo sempre più consensi tra i giovani grazie all’impegno di monsignor Grillo del vicario don Matteo.