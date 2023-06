Elezioni Molise, primi dati: Roberti al 70,73%, centrodestra avanti. Affluenza al 47,94% (più alta a Campobasso che a Isernia)

Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni in Molise. Chiusi i seggi, inizierà lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore. Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (sei liste), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (sette liste) e infine Emilio Izzo, sostenuto dalla lista civica «Io non voto i soliti notI».

L'affluenza, alle 23 di ieri, era in calo al 33,99%. Gli aventi diritto al voto sono 327.805. Tra questi ci sono 85mila residenti all'estero. I cittadini, oltre al presidente di Regione, votano per l'elezione di 20 consiglieri regionali. In tutto, le sezioni nei 136 Comuni sono 393.