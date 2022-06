Di Maio: «Lascio il M5S. Da oggi l'uno non vale l'altro, posizioni dirigenti del Movimento hanno rischiato di indebolire l'Italia»

Luigi Di Maio è salito al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla luce del suo addio ufficiale al M5S . Il ministro degli Esteri, come annunciato dal suo staff, ha parlato alla stampa dall'Hotel Sina Bernini Bristol in piazza Barberini 23 a Roma, dopo le insistenti voci sulla sua rottura col Movimento guidato da Giuseppe Conte. «Insieme per il futuro» è il nuovo progetto politico di Di Maio, nato con l'obiettivo dichiarato di formare gruppi autonomi alla Camera e al Senato.

LA CONFERENZA STAMPA

«Quella di oggi è stata una giornata molto importante, al Senato è stata votata la risoluzione che rafforza il governo e il presidente Draghi che andrà al prossimo consiglio europeo con il forte sostegno delle forze politiche che sostengono l'Esecutivo. Dopo settimane di ambiguità, turbolenze e attacchi oggi siamo arrivati a un voto netto», ha detto il ministro. «Pensare di picconare la stabilità del governo solo per la propria crisi di consensi è da irresponsabili. Questa guerra non è uno show mediatico, è reale, le vittime sono reali», ha proseguito Di Maio.

Ora «mettiamoci in cammino, insieme per il futuro. Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale - ha messo in chiaro - ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori locali. Dovrà essere un'onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sarà spazio per l'odio, il populismo, sovranisti ed estremismi. In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di sostenere il governo senza ambiguità. Abbiamo scelto di fare un'operazione verità, partendo proprio dall'ambiguità in politica estera del M5S. In questo momento storico sostenere i valori europeisti e atlantisti non può essere una colpa».», ha precisato il minstro.

«Abbiamo bisogno che l'Europa sia più possibile unita. Condividiamo il principio di un'Europa più solidale», un principio portato avanti da David Sassoli, «un grande esempio di correttezza, di senso delle istituzioni e pacatezza che deve essere un esempio per tutti noi», ha detto Di Maio provocando un applauso convinto in platea dai parlamentari che hanno seguito il ministro nella nuova avventura. «In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di evitare ambiguità, abbiamo fatto un'operazione verità raccontando le cose che non andavano partendo proprio dall'ambiguità in politica estera del M5S», ha precisato poi il ministro denunciando una vera e propria «escalation contro una singola persona, attacchi personali quotidiani che hanno minato la compattezza del governo».