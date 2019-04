Di Maio ospite di Fazio: «La flat tax non deve aiutare i ricchi, niente patrimoniale e l'iva non aumenta»

«Con Tria lavoro benissimo quando lo facciamo sui provvedimenti. Può stare sereno? Non gli direi mai può stare sereno... Può stare tranquillo semmai».



«La mia intenzione è nominare i 5 capilista tra eccellenze nella scienza, nell'università, nell'imprenditoria, e dopo il dibattito che ho visto al Congresso di Verona sulla donna ho deciso che i capilista saranno 5 donne». Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di «Che tempo che fa».

«Ora è un momento di fare i fatti, l'Italia non ha bisogno di scontri ideologici. Il governo va avanti se rispetta il contratto di governo. Se si decide di realizzarlo allora testa bassa e lavorare», dice Di Maio. «Io credo che il governo deve andare avanti, e lavora bene finché si resta nel contratto ma quando si esce dal contratto non si passa», ricordando come, proprio per le differenze tra M5S e Lega, i diritti civili non siano stati inseriti nell'accordo di governo.