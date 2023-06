Berlusconi e le donne, da Veronica Lario (da cui si separa nel 2009) a Marta Fascina; tutti gli amori del Cavaliere

Silvio Berlusconi è stato anche un uomo capace di sposarsi senza sposarsi (anche qui forse esaudendo un inconfessabile sogno italiano). Sì avete capito bene: le nozze di fidanzamento. Con questa espressione Marta Fascina, l'ultima donna del fondatore di Forza Italia si è assicurata un posto accanto a lui pur senza diventare moglie.

Silvio Berlusconi ha avuto due mogli e due fidanzate ufficiali.

La prima moglie Carla Elvira

Quando Berlusconi faceva su e giù dalle navi da crociera, racconta lui stesso, di aver avuto molti flirt. Anche con la figlia dell'armatore della nave. Una volta tornati sulla terra ferma, ma soprattutto una volta che la ragazza era salita a bordo del treno che la riportò a Roma, un Berlusconi ventiquattrenne si accorge di una ragazza che come come lui stava salutando una persona (un uomo) in partenza sul binario. «Aveva una silhouette che sembrava dirmi: prendimi! prendimi!», riferisce Berlusconi stesso. Così l'ha seguita a piedi e poi in tram fino all'altro capo della città. Lei ha vent'anni, viene dall'Emilia Romagna, ha origini modeste, si è trasferita da poco a Milano con i fratelli. «Ci siamo visti in stazione stamattina, che combinazione! È un segno del destino», la aggancia. Ma non vince subito la ritrosia di quella ragazza che gli dà il numero di telefono ma lo avverte: «Non si faccia illusioni». Silvio Berlusconi si sposa per la prima volta a 29 anni. È il 1965. Quella ragazza corteggiata e seguita sul tram è Carla Elvira Dall'Oglio che ha quattro anni meno di lui. Stanno insieme per vent'anni e avranno due figli: Marina (all'anagrafe è Maria) e tre anni dopo Pier Silvio, soprannominato Dudi. Nel 1985 divorziano.

Veronica Lario

Veronica Lario, ma il suo vero nome è Miriam Raffaella Bartolini, è un'attrice teatrale. Lavora al Manzoni di Milano quando si conoscono. È il teatro in centro che Silvio Berlusconi si è comprato nel 1978. Lei ha 24 anni e lui 44. In scena c'è "Le Cocu magnifique" e Veronica recita la parte della moglie oppressa dal marito geloso. A un certo punto durante una scena scopre il seno, Berlusconi rimane affascinato e alla fine dello spettacolo va a conoscerla in camerino. Hanno avuto una relazione clandestina per cinque anni e poi nel 1990 si sono sposati (il testimone di nozze dello sposo è il segretario del Psi Bettino Craxi). Veronica rinuncia alla carriera e insieme hanno tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi.

Concede la sua prima intervista nel 1992 a Maria Latella. E nel 2004 esce la sua autobiografia: "Tendenza Veronica" in cui cerca di offrire un punto di vista anti conformista sulla scuola, l'arte, la politica. Cerca, cioè, di sganciarsi dall'immagine di moglie e basta. Poi scrive una lettera al quotidiano La Repubblica in cui parla delle affermazioni del marito e le giudica «lesive della dignità». Chiede anche pubbliche scuse che arrivano in meno di 24 ore. E però il rapporto tra moglie e marito è irrimediabilmente compromesso, si separano nel 2009; la coppia si avvia a un costoso divorzio nel 2014 (lei riceverà un assegno mensile di 1 milione e 400.000 euro).

Francesca, la prima fidanzata militante

Quando Francesca Pascale entra nella vita di Silvio Berlusconi (il Cav fa un annuncio su Canale 5 per presentare la sua nuova fidanzata che ha 49 anni meno di lui) ci tiene a dichiarare che troppe cose non vanno nell'organizzazione domestica di Palazzo Grazioli, la residenza romana del fondatore di Fi. Dice fuori dai denti che attorno al suo uomo si aggirano troppe approfittatrici e che lei ha persino scoperto che nella lista della spesa di palazzo Grazioli sono stati messi sul conto fagiolini al prezzo folle di 80 euro al chilo. Pascale inaugura la serie di fidanzate militanti che partecipano direttamente alla vita del partito (ma si badi bene: Forza Italia è un partito personale che non celebra congressi) e ne assumono dunque anche la leadership in virtù di conviventi e confidenti del capo e quindi portavoci naturali anche dei suoi umori.

Ma chi è Pascale e come arriva al cuore del Cav? Classe 1985, napoletana di Fuorigrotta, orfana di madre, ha fatto la soubrette a Telecafone e ha inventato il comitato "Silvio ci manchi". In una delle prime interviste parla di Berlusconi come di Simon Le Bon confessando di aver cominciato a sognare il Cav quando era piccolissima.

Francesca, al fianco di Silvio, ha la possibilità di propagare anche l'eco di una sua personalissima battaglia: quella dei diritti Lgtbq. Mentre sta con Berlusconi interviene alla serata conclusiva del Gay Village capitolino aprendo una breccia arcobaleno nel mondo degli azzurri, molto prima di Barbara Masini ed Elio Vito. Francesca infatti è bisessuale, dirà che Berlusconi lo ha sempre saputo. Nel 2022 Pascale si è sposata con la cantante Paola Turci.

Marta Fascina

Ecco l'ultima fidanzata di Berlusconi: la 33enne reggina Marta Antonia Fascina, deputata dal 2018. Stanno insieme dal 2020. Ed è la fidanzata militante e parlamentare. Quindi può dettare la linea politica essendo stata la più vicina al leader. Nel 2022 ha chiesto e ottenuto da Berlusconi una cerimonia molto particolare: le nozze di fidanzamento. Praticamente un non matrimonio, nonostante lei si sia presentata in abito bianco e ci sia stata una festa con il rito, il banchetto e tutto. Il rito consisteva in un momento celebrato nella cappella di villa Gernetto con il suono di un violino sullo sfondo. E lì c'è stato uno scambio delle promesse con Berlusconi che ha dedicato parole di riconoscenza e di amore nei confronti di Marta. Insieme a Tajani la deputata ha un ruolo apicale nel partito. Non è stata solo la compagna di Berlusconi. Da lei sono passati i rapporti con la famiglia del leader e con le aziende.