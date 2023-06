Berlusconi, il feretro lascia Arcore: oggi la cremazione a Valenza

La città di Valenza, in provincia di Alessandria, fin dalla prima mattina si è preparata ad accogliere il corteo in arrivo da Arcore per la cremazione del feretro di Silvio Berlusconi nel Tempio Panta Rei.

Fiori al tempio crematorio

All'ingresso del tempio un cartello: «Forza Italia Valenza saluta il suo grande e indimenticabile presidente». Appeso alla siepe davanti all'ingresso uno striscione degli Ultrà Valenza con la scritta 'Silvio è un onore averti in città. Rip'. Appoggiato più in basso un foglio con il messaggio 'Al più grande. Ciao Silviò accompagnato da un mazzetto di rose rosa e una rossa. C'è anche un cuscino con rose, gerbere e lilium, preparato dal chiosco gestito nel parcheggio del cimitero. «Da tempo lavoro qua - commenta Rosangela - ma sicuramente Silvio Berlusconi è il più importante per il quale abbia preparato fiori. Importante come personaggio e per la storia che lo ha accompagnato, in positivo e negativo. In ogni caso, chi siamo noi per giudicare?».

All'arrivo del corteo funebre saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Maurizio Oddone e una delegazione di Forza Italia con il coordinatore provinciale Ugo Cavallera e Gianluca Colletti, già coordinatore regionale Giovani di Forza Italia.