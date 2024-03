Treviso, funerale di Michele Malenotti: in chiesa Paolo Berlusconi. Il figlio legge una lettera dell'amico Arnold Schwarzenegger. Raccolti per i figli più di 121mila euro

TREVISO - C’era anche Paolo Berlusconi, il fratello dell’ex Premier Silvio, al funerale dell’imprenditore Michele Malenotti, famiglia che ha fondato e portato al successo il marchio di abbigliamento Belstaff.

IL MESSAGGIO

Funzione celebrata questo pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Treviso. Oltre trecento persone presenti.

Alla fine il figlio maggiore di Michele Ignazio ha letto in inglese una lettera inviata da Arnold Schwarzenegger, star hollywoodiana ed ex governatore della California, grande amico dell’imprenditore: «Sei stato un grande ambasciatore dell’Italia nel modo. Non ti dimenticheremo», ha scritto. Tanti gli imprenditori che hanno voluto rendere omaggio alla famiglia Malenotti, tra cui Ermanno Boffa, commercialista e marito di Sabrina Benetton.

LA RACCOLTA FONDI

Intanto la raccolta fondi lanciata dal figlio Ignazio sul sito GoFunfMe ha raggiunto, in meno di due giorni, la cifra di 121mila euro. Il più generose dei donatori ha donato 46.150 euro. «Io e mia mamma dovremo provvedere economicamente per le anime di 5 bambini piccoli, ora senza il loro papà - ha scritto Ignazio - . Chiedo umilmente, con rispetto di voi e del vostro tempo, un sostegno economico da parte di tutti gli interessati