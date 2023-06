Per 35 anni consecutivi nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Berlusconi non ha mancato un anno da quanto ha fatto il suo debutto nel 1988. Allora aveva un patrimonio stimato di 1 miliardo di dollari, che nel tempo è cresciuto. Ma com'è riuscito a diventare così ricco? La stima di Forbes al momento della sua morte è eloquente: possedeva 6,9 miliardi di dollari. Soldi in gran parte legati ai suoi investimenti nel gruppo mediatico Fininvest, che possiede azioni dell’emittente MediaForEurope, dell’editore Mondadori e della banca italiana Banca Mediolanum.

La società immobiliare

Il Cavaliere nasce a Milano nel 1936. Qui trascorre la sua gioventù vendendo aspirapolveri e cantando sulle navi da crociera. Poi si laurea in legge all’Università di Milano nel 1961. Viene esonerato dal servizio militare obbligatorio (probabilmente perché primogenito) e finiti gli studi fona una società immobiliare a Milano. Che negli anni Settanta si trasforma in un impero. Berlusconi acquista terreni e inizia a costruire complessi residenziali in tutta Milano, tra cui un nuovo quartiere chiamato Milano 2 che oggi ospita quasi 6mila persone. Nel 1977 fu nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito, una delle più alte onorificenze italiane, assumendo come soprannome Il Cavaliere, titolo a cui rinunciò dopo la condanna per frode fiscale del 2013.

Il patrimonio di Fininvest

Secondo gli ultimi documenti depositati presso il Registro delle Imprese italiano, Berlusconi possedeva direttamente il 61,2% di Fininvest, mentre i suoi figli maggiori, Marina e Pier Silvio il 7,65% ciascuno. Eleonora, Barbara e Luigi, figli del secondo matrimonio di Berlusconi con l’attrice Veronica Lario, possiedono ciascuno il 7,14% dell’azienda. Marina presiede Fininvest dal 2005, mentre Barbara, Luigi e Pier Silvio fanno parte del Consiglio di amministrazione della società.

I guadagni con la televisione

Nel 1980, quattro anni dopo aver acquistato una stazione televisiva a Milano, decise di rivolgere le sue attenzioni al monopolio televisivo nazionale dominato dalla Rai, di proprietà statale, trasformando la sua Canale 5 nella prima rete televisiva privata del Paese. La sua fortuna iniziò ad aumentare negli anni ’80, con l’acquisto di alcune stazioni televisive e soprattutto del Milan nel 1986. Dopo aver divorziato dalla prima moglie nel 1985, sposò la Lario cinque anni dopo. Dopo che un enorme scandalo di corruzione fece crollare la classe politica italiana e i principali partiti politici del Paese all’inizio degli anni ’90, Berlusconi decise di entrare anche in politica.