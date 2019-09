Si è spacciato per consulente informatico, riuscendo ad avere un colloquio privato in carcere con, condannato all' ergastolo per l'omicidio di. L'uomo ha detto di essere, ma il vero Cesare Marini, consulente informatico della Procura di Brescia, ha presentato una denuncia contro ignoti dicendo di non essersi mai presentato nel carcere di Bollate, nel Milanese.Il misterioso impostore, nel colloquio con il muratore, avrebbe proposto a Bossetti, una nuova linea difensiva con possibili nuovi sviluppi sul fronte del dna. Il vero Cesare Marini - come riporta Il Giornale di Brescia - ha sporto denuncia ai carabinieri ed è stata aperta un'inchiesta per capire come la persona misteriosa possa essere entrata in carcere con una falsa identità.