Una donna è stata uccisa nel primo pomeriggio a Vittoria, in provincia di Ragusa. La donna, albanese di 37 anni, è stata accoltellata circa un'ora fa nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello.

È stata colpita in strada, ma sarebbe stata trovata dal personale del 118 nella sua abitazione: è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Ancora da chiarire le modalità del delitto. Le indagini sono condotte dai carabinieri.